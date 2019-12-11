嘉市國際管樂節21日踩街 法國比利時團隊參與

（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）2019嘉義市國際管樂節21日舉辦熱鬧踩街，邀請法國、比利時、泰國、日本4組國外團隊參與，與來自全台管樂踩街隊伍一起競演。市府當天於中山路等路段將進行交通管制。

嘉義市文化局今天表示，2019嘉義市國際管樂節將於20日起至明年1月1日登場，並於21日下午辦理熱鬧踩街嘉年華活動，今年邀請到法國聲變街頭樂團、比利時Remork&Karkaba、泰國南邦易三倉管樂團、日本安城學園高等學校吹奏樂部等國外團隊一同參與。

踩街隊伍以嘉義市地標圓環噴水池為起點，由地主代表團隊嘉義女子高級中學樂旗儀隊領軍前進，50支國內外及在地創意隊伍行經中山路、吳鳳北路、民族路，最後抵達終點嘉義市立體育場，並有10支隊伍進行精彩的變換隊形演出。

嘉義市政府指出，配合國際管樂節踩街活動，21日下午將在周邊道路實施人車交通管制，踩街隊伍集結管制路段，包括中山路、西門街、新榮路、西榮街、民生北路、忠義街、國華街、文化路、光華路、公明路。

另外，管樂踩街行進交管路段，包括中山路段（自中央噴水圓環至忠孝路口）、吳鳳北路（自民權路至垂楊路口）、民族路（自成仁街至啟明路口）、啟明路西側車道（自新生路至垂楊路口）、體育路（自垂楊路至興業東路口）。

文化局指出，2019嘉義市國際管樂節其他活動詳情可至嘉義市國際管樂節官方網站查詢：http://www.chiayiband.org/，也可關注嘉義市國際管樂節臉書（Facebook）粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/。（編輯：謝雅竹）1081211