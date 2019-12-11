再生家具助弱勢 109年度申請時間延長為1年

（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市環保局今天表示，再生家具送弱勢家庭的援贈計畫，明年的申請時間將由以往的2個月延長為1年，有需求且符合資格的弱勢家庭可盡早提出申請。

台北市環保局表示，為助弱勢家庭改善居家環境，環保局明年除持續推動再生家具送弱勢家庭的援贈計畫，明年的申請期間將由以往的2個月延長為1年。

環保局表示，109年度共可援贈252戶弱勢家庭，1008件家具，提醒有需求且符合資格的弱勢家庭早點提出申請，過個好年。

環保局指出，自102年起推動「再生家具、讓愛永續」援贈計畫，到今年度已贈送弱勢家庭達501戶、共送出1418件再生家具。由於歷年來申請期程較短，致使許多人錯過，為照顧低收、中低收入戶及原住民家庭，環保局決定延長申請期程，以改善弱勢家庭居家生活品質。

其中一戶受贈者為撫育4名年幼子女的單親媽媽，孩子們直接盤坐於客廳地板上，僅有兩張餐桌椅可供用餐時坐著，一家四口也擠在教會贈送的一張床上，透過社工向環保局申請床組、書桌、衣櫃、書櫃等家具，希望提供孩子們良好的學習成長環境。

環保局特別提醒，欲申請109年度「再生家具讓愛永續」民眾，務必攜帶低收、中低收或原住民經政府核發的相關證明身分文件，並透過北市各區公所、社會局或原住民族事務委員會協助向環保局申請，每戶至多可申請4件再生家具，申請內容包括腳踏車、衣櫃、書櫃、沙發、床組等。（編輯：卞金峰）1081211