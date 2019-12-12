更多編輯台推薦新聞：
令和元年 日本2019年度代表字：令
國際

令和元年 日本2019年度代表字：令

從行腳傳教到實習 美國大學生因緣際會兩度來台滿載歸
國際

從行腳傳教到實習 美國大學生因緣際會兩度來台滿載歸

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
林昀儒鄭怡靜桌球年終賽開胡 奧運混雙門票入手
首頁 / 地方

高市議會混亂閉幕 綠舉牌抗議藍高喊凍蒜

最新更新：2019/12/12 15:14

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市議會第3屆第2次定期大會今天閉幕，民進黨市議員在主席台前舉「韓國瑜對不起高雄人！」等抗議牌，國民黨則喊「韓國瑜凍蒜」，雙方較勁意味濃厚，讓定期會在混亂下閉幕。

高雄市議會定期大會今天閉幕，包括高雄市副市長葉匡時及市府局處長都出席閉幕式。

高雄市副議長陸淑美於中午12時15分宣布定期大會閉幕後，民主進步黨高市議員高閔琳等人分持「光復高雄重返榮耀」、「韓國瑜對不起高雄人！」等牌子，在主席台前一字排開，表達抗議。陸淑美制止，但無效。

陸淑美隨後在閉幕致詞時，除說明市議會審定明年度高雄市政府總預算新台幣1465億多元，也祝福「韓國瑜高票當選」。

陸淑美的祝福一出，在場中國國民黨高市議員馬上高喊「韓國瑜凍蒜」，議場內民進黨高市議員則回敬「落跑市長、韓國瑜對不起高雄人」、「落跑市長、逃避議會」。藍綠雙方口號此起彼落，讓定期會在混亂局面下劃下句點。

高雄市議會第3屆第2次定期大會在9月25日開議，今天閉幕。高雄市長韓國瑜自10月16日起請假投入總統大選，總質詢及總預算交付都由葉匡時代理。（編輯：戴光育）1081212

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報