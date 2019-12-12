高市議會混亂閉幕 綠舉牌抗議藍高喊凍蒜

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市議會第3屆第2次定期大會今天閉幕，民進黨市議員在主席台前舉「韓國瑜對不起高雄人！」等抗議牌，國民黨則喊「韓國瑜凍蒜」，雙方較勁意味濃厚，讓定期會在混亂下閉幕。

高雄市議會定期大會今天閉幕，包括高雄市副市長葉匡時及市府局處長都出席閉幕式。

高雄市副議長陸淑美於中午12時15分宣布定期大會閉幕後，民主進步黨高市議員高閔琳等人分持「光復高雄重返榮耀」、「韓國瑜對不起高雄人！」等牌子，在主席台前一字排開，表達抗議。陸淑美制止，但無效。

陸淑美隨後在閉幕致詞時，除說明市議會審定明年度高雄市政府總預算新台幣1465億多元，也祝福「韓國瑜高票當選」。

陸淑美的祝福一出，在場中國國民黨高市議員馬上高喊「韓國瑜凍蒜」，議場內民進黨高市議員則回敬「落跑市長、韓國瑜對不起高雄人」、「落跑市長、逃避議會」。藍綠雙方口號此起彼落，讓定期會在混亂局面下劃下句點。

高雄市議會第3屆第2次定期大會在9月25日開議，今天閉幕。高雄市長韓國瑜自10月16日起請假投入總統大選，總質詢及總預算交付都由葉匡時代理。（編輯：戴光育）1081212