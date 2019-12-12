苗栗大湖草莓季開跑 4天搶鮮優惠

苗栗大湖鄉目前已進入草莓產季，大湖地區農會舉辦草莓文化季行銷活動，12日至15日為期4天，到大湖酒莊及配合活動的草莓園、餐飲商家消費，可享88折優惠。中央社記者管瑞平攝 108年12月12日

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗大湖有「草莓王國」美譽，目前已進入草莓產季，大湖地區農會舉辦草莓文化季行銷活動，今天至15日止，到大湖酒莊及配合活動的草莓園、餐飲商家消費，可享88折優惠。

苗栗縣是國內草莓主要產區，其中主要集中在大湖鄉，全台草莓種植面積約600公頃，大湖鄉種植達400公頃，素有「草莓王國」之稱，每年12月下旬至隔年3月是盛產期，冬遊大湖採草莓已成苗栗縣重要觀光旅遊活動。

大湖地區農會今天在大湖草莓觀光農場，舉辦「戀戀大湖 與莓有約」草莓文化季記者會，由苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹等人共同主持「開園」儀式，迎接88對12月出生的幸運遊客，免費自採1台斤草莓，現場另有草莓鬆餅、巨無霸草莓火山雪花冰供品嚐，洋溢草莓香氣。

莓農指出，今年初冬天氣溫暖，白天溫度常達攝氏20度以上，且溫差不明顯，導致第一期花結果情況不如預期，產量較少，目前第二期花花瓣已脫落，預估產量將提升。

大湖地區農會總幹事徐欽志表示，目前各家草莓園裡可見結實纍纍，草莓已於1個月前開放採果，為迎接草莓季到來，今天起至15日4天，遊客到大湖酒莊酒品區、農特門市、美食專區，以及懸掛識別旗幟的草莓園、餐飲和民宿商家消費，可獲88折優惠。

徐欽志說，今年草莓品種以「香水」居多，二期花可望在農曆春節及元宵期間採收，遊客不必擔心農曆春節到大湖採不到草莓，草莓產期可持續到明年4、5月。（編輯：李錫璋）1081212