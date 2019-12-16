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貢寮公所老舊漏水 斥資2億新建行政大樓

最新更新：2019/12/16 16:51
因貢寮區公所老舊漏水，新北市政府斥資新台幣2億多元興建貢寮區行政大樓，16日動土開工，預定民國110年7月完工。（新北市新工處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年12月16日
因貢寮區公所老舊漏水，新北市政府斥資新台幣2億多元興建貢寮區行政大樓，16日動土開工，預定民國110年7月完工。（新北市新工處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年12月16日

（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市政府斥資新台幣2億多元興建貢寮區行政大樓今天動土開工，預定於110年7月完工，以取代使用60多年老舊且漏水舊貢寮區公所，為地方風貌注入新的活力及提供更好的公共服務品質。

貢寮舊公所於民國46年建造，至今已有60多年歷史，早年蓋在山坡地旁，採用舊式的磚造加強施工方式，新北市新建工程處指出，雖然多次進行結構加強補救，但因為屋齡老舊，仍然出現漏水及屋齡超過使用年限的安全問題。

新工處指出，經地方和市府共同努力下，確定於貢寮區環保公園內新建4層樓的行政大樓，周邊鄰近貢寮市民活動中心，工程總預算約2億1600餘萬元，預定於110年7月完工。完工後供區公所、戶政事務所、清潔隊等單位使用。

市府今天舉行貢寮區行政大樓工程動土典禮，副市長陳純敬主持動土典禮後指出，市府一直非常重視全市各區域的地方基層建設，貢寮區行政大樓落成後，不只可以改善現有辦公空間狹小老舊問題，更重要的是能夠創造地方新的生活圈，展現地方特色，為地方風貌注入新的活力及提供更好的公共服務品質。（編輯：張銘坤）1081216

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