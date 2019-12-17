嘉義國際管樂節20日登場 德法等6國輪番獻演

嘉義市國際管樂節將於20日起登場，嘉義市政府17日舉辦記者會，公布今年有來自法國、德國等6國管樂團隊及大師，將與國內樂團輪番帶來精彩表演。中央社記者姜宜菁攝 108年12月17日

（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）嘉義市政府今天舉辦國際管樂節記者會，預告活動將於20日起至明年1月1日舉行，來自法國、德國等6國管樂團隊及大師將與國內樂團輪番獻上最精彩演出，還將有50組踩街隊伍。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，今年國際管樂節更國際化、更多元化，來自法國、德國等6國管樂團隊及大師參與盛會，同時有50組踩街隊伍，還有80多場的演出，歡迎民眾享受音樂饗宴。

嘉義市文化局指出，為期13天的國際管樂節，將有超過80場管樂系列饗宴，中正公園及文化公園及文化局廣場也有戶外演出，樂團也會深入社區表演，使樂音悠揚嘉義市每個角落。

此外，民眾引頸期盼的「踩街嘉年華」將於21日下午2時展開，50組踩街隊伍將一同由嘉義市中央噴水池往嘉義市體育場行進，以千變萬化的步伐譜出獨特樂章，民眾千萬別錯過。

嘉義市文化局表示，詳細活動資訊可上嘉義市政府文化局或臉書搜尋「嘉義市國際管樂節」粉絲專頁查詢。（編輯：洪學廣）1081217