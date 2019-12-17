農產打樣中心啟用 助加工開發茶及飲料新產品

茶及飲料作物農產加值打樣中心17日在茶業改良場凍頂工作站揭牌開幕，提供農民完整試製打樣場域及諮詢輔導服務，農委會副主委陳添壽（右4）、南投縣長林明溱（左5）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年12月17日

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）茶及飲料作物農產加值打樣中心今天在茶業改良場凍頂工作站啟用，可供農民利用開發與測試茶葉、咖啡等飲料產品，待研究出一套最佳加工製程後，農民再轉移到代工廠量產。

行政院農業委員會茶業改良場「茶及飲料作物農產加值打樣中心」今天在凍頂工作站揭牌啟用，提供農民完整試製打樣場域及諮詢輔導服務，且即日起1年內到打樣中心申請服務不收任何費用，農委會副主委陳添壽、南投縣長林明溱等人也出席開幕典禮。

陳添壽表示，茶葉是台灣最具代表性農特產品之一，南投縣更是重要產區，但隨著世代變遷，茶產業歷經許多產製技術變革，多元產品也推陳出新，茶改場是國內專責茶業研發及推廣試驗機構，近年也將飲料作物如咖啡、草本茶、薄荷、仙草、杭菊等納入研究範圍。

他進一步指出，新設立的打樣中心將提供茶、飲料作物試製打樣，包括技術諮詢、指導及打樣設施或器具運用，並輔導連結產銷履歷、有機友善政策，以利開發新產品，尤其許多青農、茶農後代及民眾紛紛投入茶及飲料作物產業，開發新型態加工產品也需投入較多資料及機械設備，打樣中心則能示範與輔導加工產製。

林明溱也提到，青農投入農產加工創業需資金，縣府推出南投縣青年創業貸款及中小企業融資一般貸款，青年創業貸款最高新台幣100萬元，且享有利息補貼，中小企業貸款最高200萬元，期限最長5年，有需求且符合資格者歡迎洽詢縣府財政處。（編輯：洪學廣）1081217