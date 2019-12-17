台北市啟動年終大掃除 公布春節清運資訊

（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市環保局表示，從今天起至明年1月16日為年終大掃除期間，大型廢棄物及難分解的雨傘、行李箱、長柄掃具等，都可向環保局預約免費清運，大年初一至初三則停收垃圾。

台北市環保局表示，12月17日至109年1月16日為「年終大掃除」期間，呼籲市民清理居家及周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清理，防範登革熱病媒蚊孳生。如需汰換老舊家具家電等大型廢棄物，可撥打1999市民熱線向環保局預約免費清運，約好時間地點後，將大型廢棄物搬運到約定地，清潔隊會前往收運。

此外，「難分難解，我幫您處理」擴大回收措施持續進行中，廢棄安全帽、雨傘、獎盃獎座及2只（含）以下的行李箱，以及長柄掃具如拖把、掃把以及類似的旗桿、曬衣桿等細長物品都可免拆解、免用專用垃圾袋直接交給資源回收車免費清運。

環保局特別提醒，若丟棄鋰電池及行動電源、髮膠罐等高壓瓶罐以及香灰、食用性粉狀物、滅火器等物品，應確認妥善處理後再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，不要直接丟垃圾車。

環保局指出，109年農曆春節較早，1月24日即為除夕夜。小年夜加收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物；除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾；大年初一至初三停收3天，初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，但初五為週三，環保局依慣例將停收垃圾。

環保局於各行政區設有34處垃圾限時收受點，開放時間為每日上午6時至23時，春節期間民眾可就近利用。（編輯：李亨山）1081217