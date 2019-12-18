大甲東陽國小大樓重建 蔡其昌：提供安全環境

台中市大甲區東陽國小教學大樓因氯離子過高需拆除重建，18日舉辦教學大樓拆除重建工程動土典禮，立法院副院長蔡其昌（左4）等人出席，預計2年後完工。中央社記者郝雪卿攝 108年12月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市大甲區東陽國小教學大樓拆除重建，立法院副院長蔡其昌今天在動土典禮中指出，東陽國小的孩子即將擁有全新的教室，將持續努力，讓海線的孩子可以在安全的環境上課。

東陽國小教學大樓因氯離子過高需拆除重建，今天舉辦教學大樓拆除重建工程動土典禮，蔡其昌、台中市政府副秘書長黃國榮等人出席動土儀式，總經費約新台幣1億元，預計2年後完工。

蔡其昌指出，東陽國小教學大樓因氯離子含量過高，需報拆19間教室，將分兩期工程，他於106年爭取核定總經費約1億元，拆建經費8成由中央負擔，並由教育部「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善3年計畫」核定總經費撥用，另外2成由中市府負擔。

蔡其昌表示，這次又完成了一個老舊校舍的改建，東陽國小是規模較小的學校，106年就曾來會勘，後經一些波折，到今天才動工，未來東陽國小的孩子即將擁有全新且安全的教室，他會持續努力，讓海線的孩子可以在安全的環境上課。

蔡其昌說，海線地區還有很多的事情要拜託台中市政府共同協助，例如大甲交流道的預算，中央部分已經沒有問題了，前台中市長林佳龍時期經歷過很多土地的變更、水保相關問題的克服，到現在市長盧秀燕執政，應該可以趕快著手來興建大甲交流道的替代道路，中央、地方攜手，一定能讓台中變更好。

黃國榮則說，他從外交部回市府任職3個多月，已看到海線這幾年的重大改變，不管身處哪個職位，都期盼朝野能合作，一起讓台中市政順利來推動。（編輯：謝雅竹）1081218