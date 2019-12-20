遭長期占用 台南市永華市政園區停車位將收費

（中央社記者張榮祥台南20日電）多數人都想免費停車，台南市永華市政中心園區441個停車位原是免費，卻遭長期占用，市府今天宣布，明年2月1日起開始收費，以落實使用者付費的精神。

台南市政府秘書處人員指出，台南市安平區永華市政中心園區周遭公務部門林立，包括市政府、市議會、新南國小、金城國中、生活美學館、移民署台南第一服務站等公務機關，鄰近商業機能鼎盛，美食餐廳眾多。

永華市政中心園區劃有441個免費停車位，但大家都想免費停車，造成停車位遭人長期占用，永華市政中心園區周遭的府前路、建平路等收費停車位，停車率卻僅有5成，使市府員工及洽公民眾難求一席停車位。

市府決定永華市政中心園區停車位明年2月1日起從免費改為收費，秘書處人員表示，全國各縣市行政園區停車，除宜蘭、台東、花蓮、南投、彰化等5縣市外，其餘各縣市都要收費；嘉義縣每月收費新台幣600元，高雄市不論是鳳山行政中心或四維立體停車場，一律900元。

永華市政中心園區441個停車位，分布在府前路、南島路、南榕大道等，收費方式將分為兩種，在永華行政中心上班的公務員，以月票方式購買停車證，每月500元，若一次繳半年，可享85折優惠。一般民眾在上班時段給予第一個小時免費，第二小時起每小時收費20元，當日最高以100元計收，全案明年1月1日公告。

目前，市府正進行永華國民運動中心旁的577席地下停車場興建工程，預定110年10月啟用，將有助於解決永華市政中心園區周遭的停車問題。（編輯：謝雅竹）1081220