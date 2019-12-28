彰化永靖V-6道路通車 進出園藝特定區更順暢

彰化縣永靖鄉V-6道路28日通車，永靖鄉與田尾鄉居民往返及旅客由台1線進出園藝特定區交通更順暢。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 108年12月28日

（中央社記者蕭博陽彰化縣28日電）彰化縣永靖鄉V-6道路今天通車，永靖鄉與田尾鄉居民往返及旅客由台1線進出園藝特定區交通更順暢，完善地區道路系統。

永靖鄉V-6道路拓寬工程今天正式通車，彰化縣長王惠美、永靖鄉長詹木根、田尾鄉長林守政、民主進步黨立法委員陳素月等人出席通車典禮，路段拓寬通車後，永靖鄉往來田尾鄉園藝特定區及連接省道台1線交通更順暢，分散假日觀光客車流。

王惠美說，這條新闢拓寬道路全長76公尺、寬度10公尺，感謝內政部營建署補助新台幣1449萬元，公所自籌2549萬元，縣府配合款450萬元，總工程經費含用地徵收費約4448萬元，以及路面下由縣政府水利資源處斥資350萬元施作管線地下化及相關排水設施。

王惠美表示，永靖鄉V-6道路為連接台1線往來永靖鄉與田尾鄉的區域聯絡道路，計畫道路總長度285公尺，其中209公尺含橋梁已拓寬完成，僅剩銜接台1線76公尺路段未拓寬，無法發揮計畫道路應有功能，且成為瓶頸路段，為提升道路服務水準，再拓寬最後路段。

詹木根表示，V-6道路是永靖鄉五福村往返田尾鄉打簾村園藝特定區要道，由內政部營建署、彰化縣政府、永靖鄉公所共同新闢拓寬，讓兩地交通更順暢，也感謝過去到現在幫忙爭取經費的立法委員、縣議員、鄉長等人及施工人員付出。（編輯：謝雅竹）1081228