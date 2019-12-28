跨年活動推公益 黃偉哲邀藝人關心兒少

台南市長黃偉哲（右）28日邀請多名藝人一同前往位於永康區的仁愛之家育幼所參與歲末慰問活動，希望孩子們能夠感受到來自社會各界的溫暖。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年12月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市長黃偉哲今天與閻奕格、文慧如等參加台南市跨年活動演出的藝人，一起前往兒少年安置及教養機構參加歲末慰問活動。黃偉哲說，希望能讓孩子們感受到社會各界的溫暖。

台南市政府今年改變以往在12月31日舉辦大型跨年晚會的做法，從12月1日起在每個週末、不同場地舉辦跨年活動，提前營造耶誕節及跨年的歡樂氛圍。其中，12月21日與今天在台南市政府永華市政中心西側廣場安排兩場演唱會，邀請藝人與市民同歡。

黃偉哲下午邀請參與演出的藝人閻奕格、文慧如等人前往位於永康區的仁愛之家育幼所，在歲末年終慰問活動上與孩子一起合唱，並贈送藝人簽名CD、「夢想背包」與「希望球鞋」；還與小朋友們一起享用下午茶、交流分享2020新年心願。

黃偉哲表示，很感謝深受小朋友喜愛的大明星能撥出時間，帶來豐盛的禮物。市府也準備善心人士捐贈的「希望球鞋」、「夢想背包」與小紅包，希望小朋友們能感受來自社會各界的溫暖與祝福。

台南市社會局指出，黃偉哲與藝人們下午造訪的仁愛之家育幼所，長年來集結大眾的愛與付出，打造受虐、失依、無法教養等多種創傷議題兒少的安置及輔導環境，讓受創兒少依自我特質升學或培養一技之長。目前收容的32名兒少中，有25名由市府監護。（編輯：方沛清）1081228