南科園區慶17週年 朝8萬就業人口目標邁進

（中央社記者楊思瑞台南5日電）南部科學園區管理局今天舉辦17週年局慶暨第16屆集團結婚，13對新人完婚。南科管理局長林威呈指出，希望新的一年達成園區就業人口8萬人、營業額新台幣8000億元的目標。

科技部長陳良基、台南市長黃偉哲等人出席局慶活動，並分別擔任集團結婚的主婚人、證婚人。活動中安排藝人王中平、余皓然為新人獻唱、祝福。

陳良基致詞時表示，今天除了祝賀南科園區17歲生日，也期待南科持續努力，成為全世界最先進的科技聚落。政府將盡力協助科技產業，把最先進的製程留在台灣。也很感謝南科同業公會在園區持續不斷協助，希望公私部門在2020年攜手把業績衝上來。

黃偉哲表示，南科園區的土地使用率已經高達98%；中央的指導加上地方全力配合，將使國家科技政策更上一層樓，對於地方或國家整體經濟與科技發展，也將帶來更好的成就。

林威呈表示，包含今天參加集團結婚的13對新人，南科管理局至今已促成395對佳偶，也期待新人們要「增產報國」。去年南科園區營業額稍微衰退，今年可望在台積電5奈米廠正式量產後扭轉情勢，希望就業人口從現在的將近7萬7000人成長到8萬人，營業額也能達成8000億元。（編輯：陳俊碩）1090105