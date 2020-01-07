台北年貨大街10日起跑 9商圈推系列活動

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北年貨大街從10日起跑，北市府今年串聯9處商圈規劃年節系列活動，迪化年貨大街推出匯集5間在地中藥南北貨店家的常溫包私房年菜外，還有電子支付等活動。

台北市政府商業處下午舉辦「超‧新年來了!台北年貨大街開跑」記者會，宣布年貨大街活動從10日至23日止，今年匯集包含迪化街商圈、榮濱商店街、後車站商圈、華陰街商圈、台北地下街、沅陵街商圈、四平陽光商圈、寧夏夜市及艋舺夜市商圈，合作推出年貨大街活動。

北市3名副市長特別裝扮成月老、神農大帝、武財神，象徵年節活動起跑。

裝扮成武財神黃珊珊致詞時說，3名副市長裝扮與今年年貨大街的主題「超‧新年」相呼應，包含守護健康的神農大帝、守護愛情的月老、守護工作財富的武財神，很多年輕人逐漸忘記過年傳統，今年年貨大街希望號召年輕人參與，讓年輕人體驗過年傳統氛圍。

台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋致詞時表示，迪化年貨大街已舉辦25年，今年活動亮點包含可透過電子支付付款，並與當地5間中藥南北貨老店，推出常溫料理包的「大稻埕養生食譜」私房年菜，還有各大品牌進駐年貨大街，並跟霞海城隍廟合作。

商業處指出，今年迪化年貨大街活動除找本土藝術家繪製神農大帝、武財神、月老作宣傳意象外，活動期間也在永樂廣場設置3尊巨型開運燈，現場民眾可進行互動體驗，並推出3款開運發財金紅包袋，相關活動細節可上「台北市商業處-我是商Ya人」官方臉書（Facebook）粉絲團。（編輯：張銘坤）1090107