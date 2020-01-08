馬公武聖廟鐘樓 屋脊瓦片掉落幸無人傷

位於澎湖縣馬公市陽明路與文林街段的馬公武聖廟，8日上午傳出左側鐘樓屋脊瓦片掉落，所幸未波及人車，考量人車通過安全，目前已先行封鎖現場。中央社 109年1月8日

（中央社澎湖縣8日電）澎湖馬公武聖廟的左側鐘樓屋頂，今早疑因年久失修、鋼筋鏽蝕，導致屋脊瓦片掉落，幸好無人員受傷。廟方管理委員會考量安全，僱請吊車進行部分拆除修繕。

位於馬公市陽明路與文林街段的馬公武聖廟，今早傳出左側的鐘樓屋脊瓦片掉落，所幸未波及人車，朝陽里長顏明清與警方接獲通報，市長葉竹林也前往了解。廟方考量人車通過安全，先行封鎖，也緊急調派吊車怪手進行拆除與修復。

馬公武聖廟主祀關公，在地方稱為關帝廟，距今有300多年的歷史，廟方在去年底才完成廟庭牌樓與金爐等整修，不料今天傳出鐘樓屋脊瓦片掉落意外。（編輯：謝雅竹）1090108

澎湖馬公武聖廟左側鐘樓屋脊瓦片8日上午驚傳坍塌掉落，所幸無人受傷，現場已拉起封鎖線提醒民眾不要靠近，並出動吊車到場準備設法修繕。中央社 109年1月8日