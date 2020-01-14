台中新年市集將開張 拓展內需市場商機

農曆春節即將到來，台中市一中街商圈管委會14日舉辦活動，為將在19日登場的新年市集暖身，並公布活動期間每天將抽獎送出1台55吋液晶電視。中央社記者郝雪卿攝 109年1月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）農曆春節即將到來，台中市多個商圈推出應景新年市集，知名一中街商圈為拓展內需商機，祭出憑高鐵或台鐵票根可兌換100元消費券外，另闢公益攤位幫街友找工作。

每到春節前夕，台中市幾個知名商圈都會推出新年市集，天街路服飾商圈的年貨大街早在9日就已開張，而一中街商圈因為臨近文教區，今年配合17日及18日的學測將登場，而將新年市集延後到19日開幕。

一中街商圈在台中市與逢甲夜市齊名，但一中商圈管委會主委陳信志今天告訴中央社記者表示，由於一中商圈以在地客的內需市場為主，所以受陸客因素的影響不大，而為了擴大內需商機，在這次新年市集中，特別推出可持台鐵及高鐵票根兌換100元消費券的優惠，就是要歡迎全國各地遊客都來一中街商圈消費。

除了祭出100元消費券兌換活動，陳信志指出，19日下午在一中街商圈水利大樓前廣場將發送888個愛鼠發財紅包，而且1月19日到2月2日活動期間到會員店家消費滿百即送摸彩券，每天抽獎送出1台55吋液晶電視。

陳信志認為，一中街商圈涵蓋超過2000家以上店家，假日人潮粗估單日約10萬人次，預估新年市集的活動可望創造逾300萬遊逛人次，帶來超過上億元營收。

除商圈的年節活動外，台中市多家百貨公司也推出新春優惠活動，例如廣三百貨公司的「小點博大禮活動」，有機會獲得價值上萬元的獎品；大年初一的新春福袋，限量250袋，每袋價值超過6000元以上。（編輯：黃世雅）1090114