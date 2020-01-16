更多編輯台推薦新聞：
美媒評比最棒國家 瑞士奪冠亞洲日本居首
國際

美媒評比最棒國家 瑞士奪冠亞洲日本居首

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範
國際

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範

美中首階段貿易協議 7大要點一覽

美中首階段貿易協議 7大要點一覽

對抗網軍假消息 前北約官員稱台灣是好例子
國際

對抗網軍假消息 前北約官員稱台灣是好例子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新竹市議長許修睿認捐愛心款 貼補寒士尾牙經費

最新更新：2020/01/16 14:21
第30屆「寒士吃飽30」活動即將舉行，但經費仍未到位，新竹市議長許修睿（右3）與國民黨新竹市準立委鄭正鈐（右2）16日捐出新台幣10萬元，也呼籲愛心民眾一起響應，盼活動圓滿順利。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月16日
第30屆「寒士吃飽30」活動即將舉行，但經費仍未到位，新竹市議長許修睿（右3）與國民黨新竹市準立委鄭正鈐（右2）16日捐出新台幣10萬元，也呼籲愛心民眾一起響應，盼活動圓滿順利。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）人安、創世與華山基金會聯盟舉辦的第30屆「寒士吃飽30」活動即將舉行，但經費仍未到位，新竹市議長許修睿與國民黨新竹市準立委鄭正鈐今天捐出新台幣10萬元，盼活動更順利。

許修睿今天邀鄭正鈐到人安基金會新竹平安站，一同擔任人安愛心大使，協助發放春節年菜（佛跳牆、黃金雞、豬肋排、干貝櫻花蝦米糕），替新竹平安站發餐加菜。

許修睿致詞表示，得知「寒士吃飽30」活動經費尚缺，他與鄭正鈐一同認捐10萬元，也呼籲愛心民眾一起響應，盼讓新竹寒士吃飽30順利圓滿舉辦。

鄭正鈐說，許修睿長期幫助弱勢族群，承諾未來會在立法院為弱勢族群發聲，也希望類似活動能喚起台灣各界愛心人士幫助窮苦人，讓社會更溫馨祥和。

新竹平安站長林俊智受訪表示，每年都會舉辦「新竹區寒士吃飽30」活動，邀請寒士、街友、獨居長輩等人齊聚圍爐，19日將於新竹縣縣長官邸旁停車場舉行，預計辦理140桌。

林俊智說，總統、立委大選剛結束，許多社福團體趕在農曆年前開始辦理歲末活動，卻因選舉失焦而募款不力，目前活動經費尚缺4成，盼大家以5000元認桌助團圓、紅包500元助年節應急，愛心專線（03）527-8767林站長。（編輯：方沛清）1090116

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報