新竹市議長許修睿認捐愛心款 貼補寒士尾牙經費

第30屆「寒士吃飽30」活動即將舉行，但經費仍未到位，新竹市議長許修睿（右3）與國民黨新竹市準立委鄭正鈐（右2）16日捐出新台幣10萬元，也呼籲愛心民眾一起響應，盼活動圓滿順利。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）人安、創世與華山基金會聯盟舉辦的第30屆「寒士吃飽30」活動即將舉行，但經費仍未到位，新竹市議長許修睿與國民黨新竹市準立委鄭正鈐今天捐出新台幣10萬元，盼活動更順利。

許修睿今天邀鄭正鈐到人安基金會新竹平安站，一同擔任人安愛心大使，協助發放春節年菜（佛跳牆、黃金雞、豬肋排、干貝櫻花蝦米糕），替新竹平安站發餐加菜。

許修睿致詞表示，得知「寒士吃飽30」活動經費尚缺，他與鄭正鈐一同認捐10萬元，也呼籲愛心民眾一起響應，盼讓新竹寒士吃飽30順利圓滿舉辦。

鄭正鈐說，許修睿長期幫助弱勢族群，承諾未來會在立法院為弱勢族群發聲，也希望類似活動能喚起台灣各界愛心人士幫助窮苦人，讓社會更溫馨祥和。

新竹平安站長林俊智受訪表示，每年都會舉辦「新竹區寒士吃飽30」活動，邀請寒士、街友、獨居長輩等人齊聚圍爐，19日將於新竹縣縣長官邸旁停車場舉行，預計辦理140桌。

林俊智說，總統、立委大選剛結束，許多社福團體趕在農曆年前開始辦理歲末活動，卻因選舉失焦而募款不力，目前活動經費尚缺4成，盼大家以5000元認桌助團圓、紅包500元助年節應急，愛心專線（03）527-8767林站長。（編輯：方沛清）1090116