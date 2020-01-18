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台電特別圍爐宴 邀澎湖獨居長者享美味

最新更新：2020/01/18 14:56
農曆春節將至，澎湖湖西台電尖山發電廠持續關懷弱勢，18日邀請約200名獨居清寒長者參與圍爐宴，享受美味好料，提前過農曆新年。中央社 109年1月18日
農曆春節將至，澎湖湖西台電尖山發電廠持續關懷弱勢，18日邀請約200名獨居清寒長者參與圍爐宴，享受美味好料，提前過農曆新年。中央社 109年1月18日

（中央社澎湖縣18日電）澎湖近200名獨居與清寒老人今天在台電安排下，來到澎湖澎澄飯店享受一頓特別的圍爐宴，每位長者都盛裝打扮吃好料，提前過農曆新年。

台電澎湖尖山發電廠繼安排獨居長者採購年貨後，今天再帶著電廠轄區村里的獨居和清寒長者，一起到馬公一家高檔飯店圍爐聚餐，台電志工一一上菜外，還為長者們夾菜，快樂享受年味美食。

台電歲末關懷獨居、清寒長者圍爐活動，包括縣長賴峰偉、台電副總經理陳建益等人，在尖山電廠長歐致誠陪同下，逐桌向在座的長者們問好。

賴峰偉在圍爐活動中，肯定台電敦親睦鄰做法，對電廠轄區相鄰的獨居長者等照顧有加，縣府對於縣內的老人福利，也用心在做，期盼澎湖全體是一個生命共同體，所有人同心協力，一起做好老人的照顧福利，讓長者無後顧之憂。

年紀最高的百歲獨居吳姓老阿嬤，也盛裝參加，盛讚台電尚好，三不五時都會來探視，今天還提前圍爐吃大餐，最為開心。

歐致誠表示，尖山發電是一友善電廠，除了穩定供電外，今年是連續8年來，在歲末年節前夕，除安排獨居長者採購年貨、協助整理居家環境等外，今天在春節前提前圍爐，並贈送每人一份炸棗，還安排有國樂、歌舞與衛福部澎湖醫院免費為長者們健檢，讓長者感受年節幸福圓滿的氛圍和健康。（編輯：陳俊碩）1090118

澎湖縣湖西鄉台電尖山發電廠回饋鄉里，特別在農曆春節前安排圍爐餐會，18日邀請近200名長者參與，志工們為長者端上美味佳餚，提前感受年節氣氛。中央社 109年1月18日
澎湖縣湖西鄉台電尖山發電廠回饋鄉里，特別在農曆春節前安排圍爐餐會，18日邀請近200名長者參與，志工們為長者端上美味佳餚，提前感受年節氣氛。中央社 109年1月18日
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