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宜蘭青年交流中心搬羅東文化工場 面積大6倍

最新更新：2020/01/18 17:51
宜蘭縣政府為擴大宜蘭青年交流中心的服務量能，提供民眾更舒適的優質環境，18日起特別將交流中心搬遷至羅東文化工場，歡迎民眾造訪，一同為宜蘭青年讚聲。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　109年1月18日
宜蘭縣政府為擴大宜蘭青年交流中心的服務量能，提供民眾更舒適的優質環境，18日起特別將交流中心搬遷至羅東文化工場，歡迎民眾造訪，一同為宜蘭青年讚聲。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　109年1月18日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）宜蘭青年交流中心過去設在台鐵宜蘭車站舊倉庫「宜蘭行口」，使用空間不足、環境易干擾。經縣府重新規劃後，今天起搬到羅東文化工場，空間更廣也更明亮。

全新的宜蘭青年交流中心上午在羅東文化工場由行政院政務委員唐鳳、宜蘭縣長林姿妙及青年代表們，共同揭牌啟用。

唐鳳致詞時說，日前她才剛從韓國一處青年交流園區返國，宜蘭青年交流中心搬到羅東文化工場後，不管在各方面與條件都比在韓國所訪問的青年交流園區優秀許多，期望新的宜蘭青年交流中心能夠成為國際青年交流平台與場所。

林姿妙致詞時表示，昔日宜蘭青年交流中心因使用空間不足、環境易干擾及停車不易等問題，無法讓青年有舒適空間。如今，宜蘭青年交流中心搬到羅東文化工場後，解決過去問題，空間不但更廣，也更明亮。

宜蘭縣勞工處長吳志宏告訴中央社記者，新的宜蘭青年交流中心面積約60坪，比昔日中心面積大約6倍，服務項目包含免費場地借用、青年創意策展、職涯就業資訊、職涯適性探索、青年培力講座與青年創意輔導，擴大服務量能。（編輯：李錫璋）1090118

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