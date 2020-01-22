春遊不可錯過 台東舊火車站變身紅藜花園

（中央社記者盧太城台東縣22日電）春節旅遊不可錯過，台東舊火車站變身浪漫紅藜花園，繽紛花草搭配紅藜造景，將從春節浪漫至2月9日。

「台東紅了」，正妹抱著繽紛的紅藜，漫步在鐵軌上，台東市舊火車站從戶外裝置藝術到月台上玻璃屋都融入紅藜元素，同時搭配繽紛花草，營造出浪漫文青的氣氛。

行政院農委會水土保持局台東分局、台東縣政府和台東縣農會攜手共同打響「台東紅藜」名號，從今天起在舊火車站的草地區鐵軌周邊打造五顏六色的鐵道花海及紅藜裝置藝術，展期至2月9日。

水保局台東分局長王志輝表示，2個籠型紅藜主題裝置藝術讓民眾能互動拍照和分別以鞦韆為主角的「春天粉盪漾」，還有呼應紅藜垂墜之美意象的竹編隧道，夜晚現場透過燈光照射呈現視覺魔幻美感。

王志輝表示，台東環境適合紅藜生長，出產的台東紅藜品質高，使得台東紅藜深受許多企業大廠青睞，爭相投入台東紅藜產品相關研發，紅藜產業已趨向成熟穩定，未來將由青農企業及各大廠契作模式為台東紅藜產業帶入新的里程碑。

紅藜相關產品有零食點心、麵條炊粉、烘培食品、酵素及風味酒。另外還跨足到精品寵物食品及生技領域的面膜、美妝沐浴用品、營養補充品等多元應用。（編輯：方沛清）1090122