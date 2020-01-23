更多編輯台推薦新聞：
過年別當沙發馬鈴薯 每週5天至少動30分鐘保健
生活

過年別當沙發馬鈴薯 每週5天至少動30分鐘保健

被點名武漢肺炎源頭 竹鼠是中國人愛吃美食
兩岸

被點名武漢肺炎源頭 竹鼠是中國人愛吃美食

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂
運動

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

避談罷免案 韓國瑜利用過年靜下心陪長輩

最新更新：2020/01/23 13:37
高雄市長韓國瑜（前）23日走訪蓮池潭風景區時表示，過年沒有出國計畫，會利用過年休息，把心靜下來，並陪長輩吃年夜飯。中央社記者王淑芬攝　109年1月23日
高雄市長韓國瑜（前）23日走訪蓮池潭風景區時表示，過年沒有出國計畫，會利用過年休息，把心靜下來，並陪長輩吃年夜飯。中央社記者王淑芬攝　109年1月23日

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市長韓國瑜今天表示，會利用過年休息不會出國、靜下心並陪長輩吃年夜飯，至於被問到罷韓的問題則說笑避談。

韓國瑜今天由觀光、民政局長陪同視察蓮池潭風景區也在周邊廟宇參香、行銷觀光。面對媒體詢問有關過年計畫，他表示，要利用過年休息、不出國，把心靜下來並陪長輩吃年夜飯。另外，市府有排班表，每天會有副市長留守服務市民，他也會提早返回市府上班（初四）。

至於過年期間會思考的問題，他盼今年有更多人來投資，還有雙語教學學校倍增等，同時不忘行銷高雄燈會，還有廢塑料打造而成的鯨魚環境藝術裝置「愛河‧愛之鯨」，希望民眾到高雄賞燈。

高雄市長韓國瑜（前右2）23日走訪蓮池潭風景區，並行銷沿線觀光景點，邀民眾到高雄走春、欣賞高雄燈會。中央社記者王淑芬攝　109年1月23日
高雄市長韓國瑜（前右2）23日走訪蓮池潭風景區，並行銷沿線觀光景點，邀民眾到高雄走春、欣賞高雄燈會。中央社記者王淑芬攝　109年1月23日

另外，韓國瑜在總統選舉敗選返回市府上班後變得低調，也多迴避媒體提問，今天一改日前作風，當回應完過年計畫後，接著被問到罷韓議題，他轉頭大笑並與其他民眾談笑，祝大家新年快樂、否極泰來。

觀光局安排韓國瑜徒步視察高雄走春好去處蓮池潭風景區，從便利超商、公廁、龍虎塔景點到廟宇，韓國瑜一路巡視、參香，沿路有民眾為他加油打氣，也有民眾要求合照等。

韓國瑜並參訪百年餅舖和老闆話家常，了解業者經營傳承情形，品嚐棋餅等。（編輯：黃世雅）1090123

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報