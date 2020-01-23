避談罷免案 韓國瑜利用過年靜下心陪長輩

高雄市長韓國瑜（前）23日走訪蓮池潭風景區時表示，過年沒有出國計畫，會利用過年休息，把心靜下來，並陪長輩吃年夜飯。中央社記者王淑芬攝 109年1月23日

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市長韓國瑜今天表示，會利用過年休息不會出國、靜下心並陪長輩吃年夜飯，至於被問到罷韓的問題則說笑避談。

韓國瑜今天由觀光、民政局長陪同視察蓮池潭風景區也在周邊廟宇參香、行銷觀光。面對媒體詢問有關過年計畫，他表示，要利用過年休息、不出國，把心靜下來並陪長輩吃年夜飯。另外，市府有排班表，每天會有副市長留守服務市民，他也會提早返回市府上班（初四）。

至於過年期間會思考的問題，他盼今年有更多人來投資，還有雙語教學學校倍增等，同時不忘行銷高雄燈會，還有廢塑料打造而成的鯨魚環境藝術裝置「愛河‧愛之鯨」，希望民眾到高雄賞燈。

高雄市長韓國瑜（前右2）23日走訪蓮池潭風景區，並行銷沿線觀光景點，邀民眾到高雄走春、欣賞高雄燈會。中央社記者王淑芬攝 109年1月23日

另外，韓國瑜在總統選舉敗選返回市府上班後變得低調，也多迴避媒體提問，今天一改日前作風，當回應完過年計畫後，接著被問到罷韓議題，他轉頭大笑並與其他民眾談笑，祝大家新年快樂、否極泰來。

觀光局安排韓國瑜徒步視察高雄走春好去處蓮池潭風景區，從便利超商、公廁、龍虎塔景點到廟宇，韓國瑜一路巡視、參香，沿路有民眾為他加油打氣，也有民眾要求合照等。

韓國瑜並參訪百年餅舖和老闆話家常，了解業者經營傳承情形，品嚐棋餅等。（編輯：黃世雅）1090123