讓更多人勇闖大膽島 每天登島旅客增至300人

大膽島2019年正式開放觀光登島，登島人數約1萬7000多人。金門縣政府30日表示，今年大膽島觀光於3月1日啟動。除中國大陸及港澳人士無法申請外，都可申請登島。中央社 109年1月30日

（中央社金門縣30日電）金門縣政府今天表示，2月3日起受理大膽島登島申請作業，每天登島人數從150人增加到300人，讓更多人體驗島上秘境。除中國大陸及港澳人士無法申請外，都可申請登島。

大膽島2019年正式開放觀光登島，登島人數約1萬7000多人。縣府表示，遊客整體滿意度達9成。受限冬季海浪過大，影響船隻安全，休島3個月後，今年大膽島觀光於3月1日啟動。

觀光處表示，登島仍採預約申請制，除了大陸及港澳人士無法申請外，中華民國及外籍人士都可申請登島；而為了能讓更多人體驗這島上秘境，每天登島人數上限由去年的150人提升到300人，但將配合潮汐調整。

觀光處表示，為營造烈嶼大島跳島旅遊，帶動烈嶼觀光發展，前進大膽島以烈嶼鄉九宮碼頭為進出門戶，由縣府以租賃民間載客小船接駁往返大膽島，島上採全程步行參觀及隨團專業導覽解說、並提供神泉茶坊餐點，遊程全程約需5小時，其中包含觀光船來回航程。

為了達到使用者付費及永續經營的目標，縣府參考台灣多處離島船票及未來大膽島開放觀光營運相關成本等，訂定全票票價為新台幣1500元，至於金門鄉親票價則優惠為750元。縣府計劃針對不同對象提供優惠票，例如敬老愛心孩童票、老兵票等。

今年大膽島觀光2月3日開始受理申請，由於旅客必須在登島前7天完成申請。觀光處提醒，適逢二二八連假，計劃在首日3月1日登島的遊客請盡早規劃，要在2月3日到21日之間完成申請作業。

民眾可透過臨櫃、mail、網路、傳真等方式申請；相關登島資訊、注意事項及登島申請，請上官網http://lieyudadan-tour.com/或洽詢大膽島免付費服務專線（0800-371518）。（編輯：陳俊碩）1090130