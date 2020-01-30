民團反對勞動局長案 北市指陳信瑜將推共融社會

（中央社記者劉建邦台北30日電）民進黨前高雄市議員陳信瑜將接台北市勞動局長。民團及北市議員今天指出，陳信瑜曾反同，接任後恐讓職場性別平等議題被忽視。北市府表示，她接任後，會落實共融社會理念。

台北市政府勞動局長賴香伶將進入國會，31日請辭，職缺將由陳信瑜接任。

台北市醫師職業工會、婚姻平權大平台等民團及社會民主黨北市議員苗博雅、時代力量北市議員黃郁芬今天上午在北市府一樓門口前召開「反對陳信瑜擔任台北市政府勞動局長」記者會，並喊出「要勞動專業、要性別平等」口號。

包含台北市醫師職業工會等工會及性別平等教育大平台等性別團體共同發表聲明指出，北市勞動局長除具備勞動專業也要有性別平等概念，陳信瑜曾提出反對同志等說法，恐讓職場性平政策倒退。

會中，婦女新知基金會秘書長周于萱說，陳信瑜過去從政經驗與勞動議題無關，接任勞動局長後如何處理相關性平案例，且同婚合法化後，有同志會申請婚假、留職停薪等，陳信瑜接任後，會以什麼樣立場處理。

苗博雅指出，北市府提到新任勞動局長是採公開遴選，但相關工會事前卻不知情，此外，賴香伶是採i-Voting推選，但新任勞動局長卻沒用同樣做法，台北市長柯文哲是否已放棄過去政治理念，且為何要找反對性平教育的人擔任勞動局長。

對此，柯文哲上午在市府11樓接受媒體聯訪時表示，勞動局長人選案有經過遴選程序，負責人是台北市副市長蔡炳坤。

蔡炳坤表示，陳信瑜出身勞工家庭，曾在高雄市政府、市議會服務，期間皆關心勞工權益。

蔡炳坤說，在性別平等部分，柯文哲理念是共融社會、國家治理，且陳信瑜提及不會以個人想法影響工作，她出任政務官後，身分已改變，不影響工作，且會落實、推動柯文哲理念。（編輯：戴光育）1090130