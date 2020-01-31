南迴改蘇花改通車效益 春節連假台東增近4萬車次

台東縣政府31日表示，109年春節連假期間受武漢肺炎疫情及天氣濕冷影響，各景點統計遊客人次下滑，今年最多民眾造訪景點前5名分別為伯朗大道、小野柳、水往上流、台東森林公園及鹿野高台。圖為在伯朗大道舉辦的慢跑活動情形。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年1月31日

（中央社記者盧太城台東縣31日電）蘇花改、南迴改通車效益，春節連假台東車流量25萬4000車次，比去年增加3萬9000車次，台東市區旅宿業住宿率都在9成以上，台東縣政府估整體觀光產值約新台幣48億元。

台東縣政府交通及觀光發展處今天統計7天春節連假湧入台東車流量和觀光人數。交觀處長江慧卿表示，蘇花改通車，從台北到花蓮進入台東縮短了1個小時；如走南迴改從屏東進入台東，縮短了半小時，加上長達7天的假期，吸引遊客到台東。

江慧卿表示，經統計1月24日至1月29日（除夕到初五）台東的交通車流25萬4000車次與去年春節同期21萬5000車次相比增加3萬9000車次，進入台東（含火車、航空）人次約82萬7000人次，較去年71萬7000萬人次增加15.26%。

台東主要的旅遊景點遊客統計約49萬8000人次，較去年同期64萬3000人次則減少22.45%；春節期間台東縣旅宿業住房率約8成，台東市區達9成以上幾乎滿房，與去年春節連假同期相比，成長約1成左右，整體觀光產值估算約48億元。

江慧卿表示，旅遊景點遊客量減少的原因，主要是受到武漢肺炎疫情升高以及連假天候多為陰雨濕冷天氣，影響遊客至景點出遊意願，導致景點遊客人次下滑。

江慧卿表示，統計各景點遊客人次最多的前5名分別為伯朗大道的14萬1580人次、小野柳的5萬8071人次、水往上流的3萬9469人次、台東森林公園的2萬7600人次及鹿野高台的2萬6640人次。

台東縣長饒慶鈴表示，春節過後，從1月30日到2月2日為另一波到訪台東旅遊潮，台東縣政府在各旅遊服務中心、交通場站、公廁皆完成防疫措施，也呼籲民眾出入公共場所記得要配戴口罩，作好自身防護，勤洗手，不必過度恐慌。（編輯：謝雅竹）1090131