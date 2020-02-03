高雄罷韓二階連署書 5天逾11萬份超出預期

罷免高雄市長韓國瑜二階段連署5天來連署書已逾11萬份，罷韓提案法定領銜人陳冠榮（左2）、Wecare高雄發起人尹立（左）等人3日向支持民眾鞠躬致謝。中央社記者陳朝福攝 109年2月3日

（中央社記者陳朝福高雄3日電）罷免高雄市長韓國瑜二階連署5天的連署書已逾11萬份，超出預期。「光復高雄」罷韓總部今天表達感謝，並希望熱度持續，達到30天的30萬份目標。

「光復高雄」罷韓總部1月29日成立，並開始二階連署及設多個連署點受理接件連署書，工作人員統計至昨天深夜，5天來收件達11萬7818份。罷韓提案法定領銜人陳冠榮和「Wecare高雄」發起人尹立，上午在罷韓總部鞠躬致謝。

陳冠榮與尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、公民割草行動發言人李醫師等4人鞠躬長達20多秒後始緩緩起身。陳冠榮說，「因為這樣一個巨大成果，所以在要向所有的高雄市民獻上鞠躬感謝。」

陳冠榮表示，參與的公民割草、Wecare高雄、台灣基進志工5天來收集11萬7818份連署書，遠超過估計，而至昨天深夜11時仍持續收進數千份連署書，還未計算在內。

陳冠榮表示，市府政務官應退出高雄選委會，讓整個罷免的流程回歸公正、公平。包括公民割草、台灣基進等志工在擺攤連署時，受到謾罵及甚至遭受生命威脅，但志工都用愛與包容面對，「罷免並不是任何一個黨派的獨自運動，罷免一直以來都是跨黨派」。

陳冠榮表示，感謝第一個的10萬份，再需要第二個的10萬份，也堅持第三個的10萬份，達到30天的30萬份目標，必定不會辜負市民託付。感謝多名民眾重寫超過5次或10次才完成，展現罷韓決心。

尹立也表示，志工連日來非常辛苦，不管在連署點或擺攤，曾面臨到謾罵和威脅，他希望停止這樣的行為。罷免是一個平和理性的方式，如果不支持的話，也不需要來謾罵志工，請尊重不同意見者，千萬不要沒有民主風度。罷韓總部希望2月28日收齊30萬份連署書，以利後續分類造冊，趕在3月28日法定60日內將連署書送中選會。

另外，對於中國國民黨高雄市議會黨團上午由市議員陳麗娜等人召開「罷韓罷到沒人性」記者會，指特定政治團體不應利用武漢肺炎的疫情操作罷韓議題，利用口罩防疫物資引誘市民連署。尹立說，罷韓團體絕無提供口罩；若有支持者用自有的資源去發口罩，有何不對，相信可受社會公評。

高雄市公民數約228萬，依選罷法規定，罷免提議階段要1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書；第2階段要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：孫承武）1090203