新社葡萄花卉梨穗遭凍傷 江啟臣促啟動天災救助

（中央社記者趙麗妍台中4日電）受寒流低溫影響，台中新社地區的水氣成為霜露，造成葡萄、花卉、枇杷、梨穗等農作物受損，立委江啟臣今天會勘，要求農政單位調查寒害受損的農作物，並啟動天然災後救助。

受到1月下旬寒流影響，新社地區許多農作物凍傷受損，江啟臣近來接獲陳情，今天邀集農糧署、台中農改場、台中市農業局、新社區公所、新社區農會等單位前往會勘。

在地農民表示，過去雖然也曾有寒害，但這次受害範圍較大，大多是在萌芽時凍傷，目前初估損失金額達近新台幣40萬元，希望農糧署能拿出具體作為，不要讓農民老是看天吃飯，面對災害又無所適從。

江啟臣表示，針對花卉等高經濟價值作物，請農糧署評估是否提高補助金額。以百合為例，每分地種植成本需要20至30萬元，若依目前花卉每分地天然災害救助1萬元的方式，恐怕只是杯水車薪。

農糧署指出，現勘發現農作物確實凍傷，但仍須以實際受害面積與災損情況評估，是否達到天然災害救助標準。至於花卉部分提高補助金額，會協同相關單位研議。

江啟臣說，氣候異常與劇烈氣溫變化讓農民無所適從，請農政單位應儘速完成現勘，公告救助範圍，並協助農民早日復耕，減少損失。（編輯：洪學廣）1090204