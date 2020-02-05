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新北居家檢疫者失聯 北市府：應嚴正處置

最新更新：2020/02/05 11:34

（中央社記者梁珮綺台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，新北市發生3人居家檢疫者失聯情形，台北市副市長黃珊珊今天說，台北市一開始也有相同情況，後來都有找到人，認為居家檢疫者擅自出門，應要嚴正處置。

另外，台北市長柯文哲原訂3月出訪印尼、越南與菲律賓，黃珊珊說，因應武漢肺炎，也在討論是否取消。

黃珊珊上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

新北市有3名居家檢疫民眾失聯，新北市長侯友宜指示警方全力找人，避免造成防疫漏洞，他今天說，已掌握3人身分，且皆已出境。

對此，黃珊珊表示，台北市初始也有相同情形，最初有20幾個失聯，後來都有找到人，而很多居家檢疫者不認為這是一件嚴重的事，「既然有這規定，有這行為就要嚴正處置，否則每個人認為居家檢疫沒有什麼關係，就會很隨意」。

針對台北市市民專線1999湧入許多詢問「哪裡可以領口罩」的電話，黃珊珊說，主要是社會局的電話被打爆，許多長者、身心障礙者詢問如何領取，但必須等明天中央開始配送口罩後，才能了解細節。

黃珊珊也坦言，台北市政府的口罩庫存絕對不夠，「把庫存、壓箱底的都拿出來了」，但第一線防疫人員仍有需求。（編輯：張銘坤）1090205

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