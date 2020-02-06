更多編輯台推薦新聞：
防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方
生活

防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方

武漢肺炎居家隔離與檢疫差在哪 3種追蹤方式一次看懂
生活

武漢肺炎居家隔離與檢疫差在哪 3種追蹤方式一次看懂

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚
生活

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
全文／台首例武漢肺炎確診個案出院 手寫信表感謝
首頁 / 地方

澎湖乞龜鬧元宵 大米龜金龜吸睛

最新更新：2020/02/06 14:56
澎湖各大小宮廟在元宵節都有乞龜的傳統習俗，今年湖西龍門觀音宮2萬2000斤大米龜，讓民眾大開眼界。中央社 109年2月6日
澎湖各大小宮廟在元宵節都有乞龜的傳統習俗，今年湖西龍門觀音宮2萬2000斤大米龜，讓民眾大開眼界。中央社 109年2月6日

（中央社澎湖縣6日電）澎湖各大小宮廟在元宵節都有乞龜的傳統習俗，今年有全國最重的382兩黃金龜和2萬2000斤的大米龜等各式龜品比拚造型，讓民眾大開眼界。

澎湖縣政府表示，全縣大小宮廟在元宵節，都有乞龜的習俗，除了傳統的鳳片龜、蛋糕龜、麵線龜、黃金龜、金錢龜等各式各樣的龜品，供各地民眾乞求外，今年還有萬福紫菜龜、魚蝦滿載龜、海廢啤酒龜、海尼根水晶綠蠵龜、金莎巧克力龜、白米爆米花造型龜，無奇不有，讓元宵小過年比過年還熱鬧。

今年元宵的乞龜民俗中，湖西龍門觀音宮2萬2000斤大米龜、馬公山水上帝廟382兩和鎖港北極殿260兩黃金龜，是今年元宵乞龜中最大的亮點。

縣府明天也將在縣府前廣場發放「澎湖觀光大鼠」元宵提燈，並在元宵節當天規劃有馬公、澎南、湖西、白沙、西嶼等路線，可前往縣內17座較具代表與特色的宮廟，一起擲筊乞龜、賞龜鬧元宵。（編輯：謝雅竹）1090206

澎湖縣政府表示，全縣大小宮廟在元宵節都有乞龜的習俗，除了傳統的鳳片龜、蛋糕龜、麵線龜、黃金龜、金錢龜等各式各樣的龜品供各地民眾乞求外，還有用水果或巧克力等製作的造型龜。中央社 109年2月6日
澎湖縣政府表示，全縣大小宮廟在元宵節都有乞龜的習俗，除了傳統的鳳片龜、蛋糕龜、麵線龜、黃金龜、金錢龜等各式各樣的龜品供各地民眾乞求外，還有用水果或巧克力等製作的造型龜。中央社 109年2月6日
澎湖各大小宮廟在元宵節都有乞龜的傳統習俗，其中鎖港北極殿260兩黃金龜是今年活動亮點之一。中央社 109年2月6日
澎湖各大小宮廟在元宵節都有乞龜的傳統習俗，其中鎖港北極殿260兩黃金龜是今年活動亮點之一。中央社 109年2月6日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報