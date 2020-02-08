防範武漢肺炎疫情 北市：南門市場全面消毒

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市市場處表示，南門市場為因應武漢肺炎疫情，今天提早休市並消毒，9日、10日休市期間持續消毒；開市後，會以酒精加強擦拭電梯等處，每天營業結束後，全面消毒市場。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，為避免郵輪鑽石公主號旅客接觸到無法掌控的不特定對象，1月31日曾造訪基隆廟口、九份、台北101與西門町等處的民眾應自主健康管理。旅客下船期間旅遊地點包含南門市場。

台北市政府市場處今天發布新聞稿指出，南門市場為因應武漢肺炎防疫，下午5時30分提早休市進行全面消毒，9日、10日休市期間也會加強環境防疫消毒，開市後，會針對消費者較常接觸設備及聚集場所，像美食廣場、廁所、電梯、扶手、門把等，每4小時以酒精加強擦拭消毒，清潔人員也會使用漂白水在市場結束營業後進行全面消毒。

市場處表示，南門市場自治會辦公室也提供耳溫槍量體溫、乾洗手及酒精消毒用品和防疫文宣等服務，並積極配合政府防疫政策，成立防疫小組。

市場處指出，已要求各市場落實消毒外，並呼籲第一線工作人員含攤商應戴口罩、勤洗手，落實每天定時量體溫，建議民眾若出現身體不適狀況請勿赴市場，有發燒症狀，應自主管理。（編輯：李錫璋）1090208