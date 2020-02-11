假想赴陸探親中鏢返台 澎湖演練送醫救護防疫

武漢肺炎疫情持續延燒，澎湖縣消防局11日特別舉行2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病患送醫救護演練，讓第一線執勤消防、醫護等相關人員熟練各項作為。（澎湖縣消防局提供）中央社 109年2月11日

（中央社澎湖縣11日電）為防範中國武漢肺炎疫情，澎湖縣消防局今天演練感染武漢肺炎的病患送醫救護，讓第一線消防救護人員熟練各項防護作為。縣長賴峰偉也慰勉所有消防人員，要有長期抗疫的準備。

澎湖縣目前雖然尚未傳出武漢肺炎確診病例，但賴峰偉日前仍在防疫會報中，要求消防局做好病患送醫救護演練。

消防局今天假想一名陸配過年前赴陸探親，返澎後出現發燒和咳嗽等症狀，救護人員獲報後穿戴防護衣、隔離衣、N95口罩和三層手套等裝備前往救護，經詢問旅遊、職業、群聚與接觸史後，判斷可能感染新型冠狀病毒，送往醫院發燒篩檢站採驗，消防人車則進行最後清潔消毒。

消防局表示，澎湖目前雖然尚未傳出疫情，但希望配置的防疫專責救護人員與車輛備而不用，必要時也將在馬公和白沙等地設置防疫分隊，處理疑似嚴重特殊傳染肺炎患者。（編輯：洪學廣）1090211