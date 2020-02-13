罷韓總部衝30萬連署書 情人節送罷字小蛋糕

（中央社記者陳朝福高雄13日電）罷免高雄市長韓國瑜二階連署書累計至今天逾24萬7000多份，距離目標30萬份還需5萬2000多份，「光復高雄」罷韓總部力催盼達標，明天西洋情人節將推「罷字」小蛋糕分享。

「光復高雄」罷韓總部1月29日成立，並開始二階連署及設多個連署點受理接件連署書，目前已突破法定連署罷免門檻22.8萬份，今天統計至昨晚11時的連署書累計24萬7000多份，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立和台灣基進新聞輿情部副主任張博洋上午巡迴宣傳至小港區，說明二階連署最新情形。

陳冠榮表示，最新統計連署書有24萬7757份，也就是距離目標30萬份還需5萬2000多份，希望高雄市民踴躍站出來參與連署，衝至30萬份先分類造冊，快點將韓國瑜下架。

明天是西洋情人節，「光復高雄」罷韓總部準備「罷字巧克力夾心小蛋糕」分享，尹立表示，明天到總部單次繳交4人（含）以上有效連署書即可獲贈一個。

協助連署的志工多次擺設連署點遭反對者嗆聲，昨晚在高雄市內門區擺攤也遭以占用私人用地為由受阻，張博洋表示，志工奉獻時間協助擺攤連署遭恐嚇和威脅，希望大家理性，否則會造成市民恐慌的氛圍，也會提醒志工注意擺攤的地點。

罷韓總部希望於2月28日收齊30萬份連署書，以利後續分類造冊，趕在3月28日法定60日內將連署書送返中選會。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：謝雅竹）1090213