竹市籌備2021台灣燈會 邀柏林燈節策展人任顧問

2021年台灣燈會將在新竹市舉行，新竹市政府邀請德國柏林燈節策展人詹德（Birgit Zander）（右4）擔任活動顧問，其團隊到新竹市進行參訪，13日由新竹市長林智堅（左4）接待，並進行聘書頒發儀式和經驗交流。中央社記者魯鋼駿攝 109年2月13日

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）2021年台灣燈會將在新竹市舉行，新竹市政府邀請德國柏林燈節策展人詹德（Birgit Zander）擔任活動顧問，盼借鏡柏林經驗，讓民眾自由在街區散步，欣賞燈會作品。

德國柏林燈節策展人詹德及其團隊接受新竹市政府邀請，到新竹市進行3天參訪，今天抵達竹市府，由新竹市長林智堅接待，並進行聘書頒發儀式和經驗交流，雙方相見歡。

林智堅致詞表示，台灣燈會是傳統元宵節的習俗，每年由各縣市輪流主辦，傳承專屬於台灣文化的特殊價值。

林智堅指出，去年10月率團參訪「德國柏林燈節」（Berlin Festival of Lights），並與策展團隊交流，見證柏林燈節的成功經驗，此次邀請柏林燈節策展人詹德為活動顧問，盼能借鏡柏林經驗，讓民眾自由在街區散步，欣賞燈會作品，展現新竹的城市文化力。

詹德致詞表示，柏林燈節邀請27國、72名藝術家在柏林街區展出作品，創下10天320萬人次、90萬旅客留宿的觀光紀錄。

詹德表示，柏林最特別的是用光影藝術說故事，相信擁有歷史的新竹市也能如此，希望能藉3天參訪多認識新竹，再分享對2021台灣燈會的建議。

新竹市文化局提供新聞資料表示，目前規劃2021台灣燈會的主燈設於新竹公園，並透過東大路軸線串接6大燈區，範圍涵蓋新竹火車站、護城河、東大路、新竹公園、隆恩圳、文化局等舊城區，並結合表演秀與遊行。

文化局指出，活動除了開放國際徵件外，也會思考如何讓新竹在地的玻璃、晶圓等元素融入燈節作品，希望把優秀作品帶到新竹、新竹作品帶到國際。（編輯：李錫璋）1090213