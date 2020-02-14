內湖新明路洩油 北市要求中油更換全線油管

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市內湖區新明路發生洩油事故，北市府今天表示，中油公司從9日至13日開挖7處，處理緩慢，影響民眾安全，依水污法開罰外，要求更換全線油管和提居民補償方案。

北市新明路附近發生洩油事故，居戶反映從8日起就聞到油氣味，北市府相關單位及中油獲報後進駐處理，至昨天止，未找到洩油點。

北市府產業發展局今天發布新聞資料表示，新明路8日起傳出油氣味，附近居民憂心影響住家安全，北市府相關單位獲報後，派員到場，消防局也24小時輪班待命，確保現場安全。

產業局指出，中油從9日至13日在新明路附近開挖7處，仍未發現洩油點，因處理時程緩慢，影響市區及民眾安全，環保局先依違反水污染防治法裁罰中油新台幣36萬元。

產業局表示，會發函要求中油從今天起的5天內，更換成功路2段自石潭路及安康路的汽油管線，並在2星期內完工，若未依期限完成，會再函文通知經濟部能源局裁罰中油，直到完工為止。

產業局指出，除要求中油更換全線油管、負責土壤與地下水污染整治工作外，並提出受影響住戶的補償方案，會持續派員到場監控，預防污染擴大。

中油今天表示，已找到洩油點，因洩油處夾在台電與新世紀資通的箱涵中間，會與2家業者溝通研議，取得共識後，才會開挖修補管線。中油13日晚間10時再度開挖，今天上午6時停止施工。（編輯：李錫璋）1090214