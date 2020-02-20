民團批限制參與國土計畫審議 中市府：廣納意見

台中市多個公民團體成員與民進黨籍台中市議員黃守達（左3）20日到中市府前抗議，要求市府不要剝奪市民參與國土計畫審議的權利。（公民團體提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）公民團體今天到台中市政府前，抗議被設關卡限制出席國土計畫審議會，市府表示，已邀請相關陳情代表等列席說明，將尊重並廣納各界意見，讓中市國土計畫更臻完善。

爭好氣聯盟、大地心環境關懷協會等公民團體與民進黨台中市議員黃守達，今天到市府前以行動劇抗議市府設下層層關卡，限制市民參與國土計畫審議會，呼籲市府不要剝奪市民參與國土計畫審議的權利。

公民團體指出，攸關台中市未來10年發展的台中市國土計畫，將於24日舉辦專案小組審議會，市民想參與，竟遭到台中市都發局百般刁難，以各種成文或不成文規定限縮公民參與資格，有違資訊公開和公民參與的普世價值，更與市長盧秀燕的「陽光透明」政見背道而馳。

黃守達表示，公民參與機制應該以開放錄音、錄影、直播為原則，除非有正當理由，否則不得限制。不只是都發局，市府應全面檢討現行公民參與機制。

市府指出，配合國土計畫法規定，各直轄市、縣（市）國土計畫應於4月30日前發布實施，中市國土計畫已完成草案公告、公開展覽及公聽會等程序，目前已進入國土計畫審議會審議階段，陸續召開相關大會及專案小組會議。

市府表示，預定24日召開的台中市國土計畫審議會第1次專案小組聯席會議，已邀請相關陳情代表，包括相關陳情人、公民團體、空污協會等列席說明，供審議參考。（編輯：洪學廣）1090220