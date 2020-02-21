衣啓飛翔創客基地 免費教縫製可換濾材布口罩

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」，發揮服裝專業及創意，免費開設6梯次、72個名額的教學課程，教民眾操作機台縫製可抽換濾材布口罩。

武漢肺炎疫情延燒，口罩成為民眾防疫必需品，衣啟飛翔創客基地今天舉辦一場可抽換濾材布口罩製作示範教學。

布口罩教學老師徐彥芬示範時表示，布口罩製作是參考奇美醫院醫師分享的「有濾材布口罩」做法，課程中會教學員如何打版、裁剪適合的布、摺燙立體折線、車縫邊線及鬆緊繩固定、翻面及整燙，製作可以替換濾材的布口罩。

徐彥芬表示，縫製布口罩的步驟不難，只要掌握折線大小寬度一致的製作訣竅，就可以做出美觀又實用的布口罩，上手後還能幫家人或朋友製作。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁受訪表示，為響應「將醫療口罩留給第一線醫護人員」政策宣導，由衣啟飛翔創客基地發揮創意及專業，製作300個布口罩提供給各就業中心第一線工作人員使用，除可延長醫療口罩使用次數。

勞動力發展署桃竹苗分署提供新聞資料表示，布口罩分為6梯次、72個名額，詳情可上臉書「衣啟飛翔創客基地」粉絲專頁、或課程報名網頁https://reurl.cc/mdeogY 查詢。（編輯：方沛清）1090221