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嘉義城隍廟古禮抓週 親子做好健康管理參與

最新更新：2020/02/22 15:23

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義城隍廟與親子館今天合辦幼兒古禮抓週公益活動，主辦單位原本擔心武漢肺炎疫情影響無法舉辦，但家長報名踴躍，且願意做好自主健康管理參與，盼為孩子留下美好回憶。

「城隍佑民、文昌護子」古禮抓週公益活動今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人也到場同歡，並為寶寶敲響智慧鑼、配戴福虎納祥香包送祝福，氣氛熱鬧溫馨。

遊Love園親子館長翁紫銘表示，近來受到2019年冠狀病毒疾病疫情影響，非常擔心今天活動無法舉辦，但許多家長都想參加，且願意做好自主健康管理，因而如期辦理；今天到場參加活動的人都要量體溫、消毒，現場也準備小瓶裝的消毒酒精，讓家長帶回去，保護自己也守護孩子。

黃敏惠指出，在疫情壓力下，參與的家長都願意做好自主健康管理參加活動，這也是機會教育。同時希望大家都能做好自主健康管理，並落實拱手不握手、勤洗手，共同挺過這次疫情。

翁紫銘指出，幼兒滿週歲，古時候會在米篩中擺上相關物品，讓幼兒抓取象徵職業與性向的物品。這次所選用的道具，包括筆、算盤、錢幣及書籍等物品，都有「六六大順」吉祥意涵，祈求寶寶行行出狀元。

翁紫銘說，古禮抓週活動開放部分名額，讓弱勢家庭免費參與，其餘報名費則捐給嘉義城隍廟作為公益基金，讓參與的親子家庭為弱勢族群貢獻一份心力。（編輯：陳俊碩）1090222

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