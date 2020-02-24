武漢肺炎衝擊 弱勢團體募款難資金缺口大

瑪利亞基金會24日在台中市愛心家園成立一家「做中學」實習商店，主要學習製作現烤三明治、濃湯及現煮咖啡、飲品等，提供身障青年更多就業訓練機會。中央社記者郝雪卿攝 109年2月24日

（中央社記者郝雪卿台中24日電）武漢肺炎疫情持續延燒，不少行業受到影響，連帶衝擊弱勢團體的募款。瑪利亞基金會今天說，1月捐款比去年同期少7成5；南台中家扶中心表示，1月捐款比去年少110萬元。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情未見緩和，許多行業都受影響，民眾也減少外出參加活動，使得弱勢團體對外募款活動更困難，1月捐款就已減少，2月份更是明顯偏低。

瑪利亞基金會以「瑪利亞青年」為班底，於2010年成立「瑪利MAMA手作麵包」市政店，提供瑪利亞青年一個訓練烘焙工作與販售能力的場所，讓身心障礙青年有能力迎向社會就業，今天瑪利亞基金會在台中市愛心家園再成立一家「做中學」實習商店，提供身障青年更多實作經驗。

受到疫情衝擊產業，台中市愛心家園園長陳怡君表示，「瑪利MAMA手作麵包」市政店比往年業績衰退近2成，而瑪利亞極重多障服務大樓興建在即，1月捐款卻比起去年同期少了7成5，疫情持續延燒雪上加霜，希望實習商店的成立可以挹注更多收入。

陳怡君指出，目前實習商店有4名身心障礙青年，主要學習製作現烤三明治、濃湯及現煮咖啡、飲品，也有販售各式自製商品，透過就業訓練機會，讓身障者發揮潛能，展現工作價值。

南台中家扶中心的募款也遭受衝擊。南台中家扶中心主任王金敦表示，目前接受南台中家扶幫助的家庭近900戶、約1500名兒少。今年1月募款比去年同期減少新台幣110萬元，2月份捐款人數也明顯偏少，眼看明天就要開學，獎助學金仍有120萬元缺口，不禁令人憂心。（編輯：孫承武）1090224