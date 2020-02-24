大甲媽遶境進香 新港鄉民嚴陣以待

（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）武漢肺炎疫情未歇，新港奉天宮今天召開大甲媽遶境進香臨時籌備會，討論如何防疫，會中決議在香客來之前與離開後，請縣政府協助在各路口、學校、公共場所消毒。

2020年大甲媽祖到新港奉天遶境進香，3月19日晚間起駕，28日回鑾，為期9天8夜。由於武漢肺炎一直出現新案例，因此新港奉天宮今天舉辦大甲媽遶境進香臨時籌備會，由董事長何達煌主持，邀請大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤與會，討論如何防疫。

何達煌表示，會中決議商請嘉義縣政府協助，在各路口、學校等香客進出場所，做事前與事後的消毒。另外，香客用餐的地點，禁止自己取餐，必須由戴口罩及衛生帽的人員負責供餐，並使用無毒的免洗碗筷。

何達煌指出，香客要來進香，新港人很高興，也擔心帶來肺炎疫情，只能盡力做好各項的防護措施。

曾任新港文教基金會董事長、醫師陳錦煌表示，建議停辦進香活動，因為3月時，武漢肺炎疫情還在延燒，香客坐遊覽車、參與祭典及戶外用餐，都可能造成群聚感染。

新港文教基金會董事謝東哲表示，韓國因教會活動，爆發群聚感染，大型宗教活動讓人提心吊膽。義大利也因疫情取消體育賽事及禁止教堂集會，主事者應慎重考慮。

嘉義縣政府表示，大甲媽進香期間，縣府會全力協助新港鄉進行防疫，並開跨局處會議，商討對策。（編輯：黃世雅）1090224