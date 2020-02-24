民眾控罷韓送口罩涉違法 尹立批韓國瑜勢力反撲

（中央社記者王淑芬高雄24日電）有民眾今天向檢方告發「Wecare高雄」發起人尹立等人罷韓送口罩等違反選罷法。尹立說，這是高雄市長韓國瑜附庸勢力的集結反撲。高市府對此指出，選舉已結束，疫情才是難關。

公民團體發起的罷免韓國瑜行動，在第二階段連署18天就累計達到30萬份連署書的目標，「Wecare高雄」今天公布連署份數累計已突破51萬份。

罷韓連署熱度不減，有民眾今天到高雄地檢署提告罷韓團體贈送「罷韓小蛋糕、口罩」等物品有對價關係，控告尹立、罷韓提案法定領銜人陳冠榮等人違反公職人員選舉罷免法。

高雄地檢署表示，已受理提告罷韓團體違反選罷法，並分案調查，一切依法偵辦。

另外，高雄市選委會日前行文陳冠榮，指「光復高雄總部」違反公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法，如審查屬實將依法裁罰最高新台幣100萬元。

對此，尹立今天接受中央社記者電話採訪時指出，市選委會以「光復高雄總部」違反規定設置擬開罰、挺韓者提告等，都是韓國瑜附庸勢力的集結反撲。

他表示，近來韓粉再度被集結且動作頻頻，加上韓國瑜任命的政務官不僅不退出高市選委會，還不願承認是政治打手，這是韓國瑜「假裝乖、真反撲」的兩手策略。

他說，目前罷韓連署累計逾51萬份，幾乎快達到罷免第3階段投票法定58萬票的目標，韓國瑜應「立即辭職、省下罷韓投票約8000萬元預算，高雄人才會記得你離去的身影，而不是確立你被罷免成功的歷史定位」。

對於罷韓小蛋糕的指控，台灣基進表示，非對價關係。

高雄市新聞局長鄭照新今天接受媒體訪問指出，「大家覺得我像打手嗎？」在此關鍵時刻，不是韓國瑜的難關而是疫情的難關、高雄發展的難關，「選舉已經結束了」，現在是要團結起來做好市政、看到希望未來的時刻。

公民團體表示，預計第2階段連署書將於3月中旬送交高雄市選委會，依選罷法規定，要在40天內完成查核罷免案；高市選委會若公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票，預估罷免投票日期將在6月24日或6月27日之間。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數須多於不同意罷免，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。1090224