公民割草篩檢10萬份有效連署 將分裝併入造冊

（中央社記者陳朝福高雄26日電）罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署書總量已破51萬份，進入造冊階段。公民割草行動今天將10萬份分區分里有效連署書，交給罷韓領銜人陳冠榮分散至各整理點，進行造冊作業。

罷韓團體公民割草行動、Wecare高雄、台灣基進等收件連署書23日突破51萬份，目前正針對龐大數量的連署書，持續連署書篩選與分區分里造冊等作業。

公民割草行動表示，在眾多志工的努力下，今天將已篩選，並分區分里好的10萬份連署書分裝完成，並由志工駕駛「罷韓列車」送至「光復高雄」罷韓總部交予陳冠榮。

公民割草行動指出，在遍布高雄各個連署代收點交回來的連署書中，面對高雄市選委會可預期的嚴格標準，志工們將篩檢出有爭議的連署書，例如字跡潦草、未寫鄰里等，或異體字等差異。在志工努力下，已整理出10萬份篩選過的正確有效連署書，確保為有效份數。

陳冠榮表示，感謝公民割草行動志工篩選掉NG連署書，並將已分區分里好的連署書併入造冊工作，再由總部依照行政區，分散到不同的整理據點，繼續進行連署書造冊及編碼等，最後待複印完成後，將正本、影本交給高市選委會。

罷韓團體預計二階連署書在3月中旬送交市選委會，依選罷法規定，要在40天內完成查核罷免案；選委會公告罷免二階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：洪學廣）1090226