棺材本去了了 彰市300名老人互助會員赴縣府陳情

彰化市老人會附設互助會將結算財產解散，約300名會員不滿「棺材本」恐拿不回來，27日前往彰化縣府陳情，高舉「還我棺材錢」等布條，希望公權力介入協助。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 109年2月27日

（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）彰化市老人會附設互助會將結算財產解散，約300名會員不滿「棺材本」恐拿不回來，今天到彰化縣府陳情，老人會指出，因會員持續減少長年虧損，只好先結算保障現存會員權益。

彰化市老人會附設互助會因入不敷出辦理結算，許多長輩抱怨，多年來繳出新台幣幾十萬元的「棺材本」互助金恐血本無歸，約300名自救會長輩今天手持「還我棺材錢」等布條，前往縣府陳情，希望公權力介入協助，縣府已查出互助會未依法令辦理登記。

縣府社會處表示，彰化市老人會附設互助會因會員人數減少入不敷出，今年經會員大會決定，進行清算並對外公布，目前仍在進行清算程序，待結果明朗後由互助會公開說明。

社會處說明，內政部曾指出，若是未立案組織、個人從事往生互助會，查證後若涉刑事責任，將移請司法或警察機關偵辦，但就純屬會員及互助會的私權事項，縣府將函請內政部釋示，以維護會員權益。

社會處也指出，往生互助會性質是由民眾自主與辦理團體簽訂契約，這種往生互助會遊走法律邊緣，目前並無法令規範，具有高度風險並屬私權，民眾若因契約導致權益受損，應自行檢附具體事證資料，向團體所在地地方法院提起訴訟，循民事司法途徑救濟。

彰化市老人會表示，所轄互助會人數從過去3600多人減少至現在的2100人，每月有8人到13人往生，若依會規，每名會員往生，由互助會向其他會員每人收100元，總收取金額21萬元，並由互助會專戶補足到30萬4000元給往生者，因此每月透支約百萬元，一年可達1000萬元。

彰化市老人會表示，目前互助會準備金仍有3000多萬元，考量長年虧損將不堪運作，因此盼為目前健在的2100多名會員降低損失，經代表大會決議結算及處分財產，淨額併入分配，以保障現有會員權益。（編輯：洪學廣）1090227