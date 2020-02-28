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原訂出國旅客回流 二二八連假墾丁住宿多客滿

最新更新：2020/02/28 20:07

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）墾丁的飯店和民宿二二八連假訂房因武漢肺炎被退訂不少，但隨著全球疫情升溫，不少民眾取消國外旅遊，改為國內旅遊，讓墾丁多數的飯店和民宿在二二八連假訂房率客滿。

墾丁的飯店和民宿在元月份和2月初因武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情的關係，二二八連假的訂房被退訂不少，讓業者憂心忡忡，但近1週訂房率突然衝高，連假首日多數墾丁的飯店和民宿都客滿。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，元月份及2月初，因疫情退掉二二八連假訂房的民眾約1成，但近1週訂房衝高，造成滿房狀態，住宿的遊客約有6、7成原本要出國，但因全球疫情不斷升溫，日本、韓國疫情嚴峻，於是改為國內旅遊。

不過，張積光表示，3月的訂房率很慘，往年3月有6成訂房率，目前3月訂房率只有2成。

小墾丁渡假村公關黃耀寬表示，他今天中午12時許，從南州交流道到滿州鄉的小墾丁渡假村因塞車開了3小時，往台東和墾丁的車輛非常多，墾丁這幾天天氣舒爽，氣溫約攝氏26度左右，吸引許多民眾南下渡假，小墾丁渡假村今、明兩天高達8成的住房率，也表示墾丁地區旅宿已客滿，才會外溢到滿州鄉。

雖然因為疫情，墾丁地區的飯店和民宿之前都打到5折或6折，但隨著訂房率暴增，飯店也提高房價到8折，全球疫情造成二二八連假國旅升溫，讓業者感到意外。（編輯：陳俊碩）1090228

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