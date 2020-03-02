嘉義戴口罩防疫大白熊爆紅 遭塗鴨破壞

嘉義火車站前的公共藝術品「沉睡森林大白熊」因應防疫戴上口罩，2日卻發現被塗鴨破壞，警方已調閱監視器調查。中央社記者黃國芳攝 109年3月2日

（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義火車站前「沉睡森林大白熊」戴口罩防疫畫面，躍登日本雅虎網站而爆紅。大白熊今天卻傳出遭塗鴨破壞，警方已調閱監視器調查；創作者莊信棠希望大家愛惜，不要破壞。

宣導武漢肺炎防疫，嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，市府自2月下旬起幫大白熊戴上迷彩圖案口罩，提醒民眾做好自主健康管理；近日大白熊換戴粉色系口罩，同樣提醒民眾口罩要定期更換。

防疫成日本網路熱門議題，讓嘉義火車站前「沉睡森林大白熊」戴口罩防疫畫面，日前躍登日本雅虎網站（yahoo.co.jp），近來更吸引民眾特地前來拍照。

不過，「沉睡森林大白熊」今天卻傳出右側肚子部分遭不明人士以油性簽字筆書寫「台灣、日本及數字」等字樣，嘉義市政府據報，立即報警處理，警方調閱監視器畫面調查。

張婉芬指出，「沉睡森林大白熊」創作者無償借給市府使用，目的是希望增添一個觀光打卡景點；呼籲民眾對於創作者的作品，應給予尊重，不應任意在作品上塗鴨，這行為對於創作者很不可取。

莊信棠到場看見作品遭塗鴨後表示，「沉睡森林大白熊」爆紅後才傳出遭塗鴨，應屬於刻意行為，這件作品已成為嘉義市的城市符號之一，需要大家珍惜、愛護，希望不要再有類似破壞發生。

張婉芬說，大白熊由在地插畫家SMART莊信棠設計，去年底開始成為火車站前重要地標，吸引許多遊客拍照、打卡；市府會搭配時事，為大白熊做不同裝扮。（編輯：戴光育）1090302

嘉義火車站前的公共藝術品「沉睡森林大白熊」戴口罩防疫畫面，登上日本雅虎網站而爆紅，卻發現被塗鴨破壞，圖為創作團隊進行修復。中央社記者黃國芳攝 109年3月2日