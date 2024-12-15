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AI人形辨識系統結合大聲公 嘉市獲智慧城市創新獎

2024/12/15 12:37（12/15 13:01 更新）
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嘉義市政府以「水域型AI人形辨識系統」結合「大聲公」，創造嶄新有效的水域防治模式，大幅減少落水事件發生，其他縣市前來觀摩取經。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年12月15日
嘉義市政府以「水域型AI人形辨識系統」結合「大聲公」，創造嶄新有效的水域防治模式，大幅減少落水事件發生，其他縣市前來觀摩取經。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年12月15日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）嘉義市政府以「水域型AI人形辨識系統」結合「大聲公」，創造嶄新有效的水域防治模式，大幅減少落水事件發生，其他縣市前來觀摩，此系統日前榮獲2025智慧城市創新應用獎。

由台北市電腦公會主辦的「智慧城市創新應用獎」，共分為「縣市創新應用組」、「中央暨相關機關創新應用組」及「企業暨財團法人創新應用組」，共計94件作品報名參獎，其中「縣市創新應用組」向來是競爭最激烈的組別，日前公布第12屆得獎名單，嘉義市政府以「水域型AI人形辨識系統」結合「大聲公」獲得智慧城市創新應用獎。

嘉義市府觀光新聞處長張婉芬指出，依嘉義市消防局統計資料顯示，蘭潭水庫過去4年累計35件落水救援案件，又以111年16件為最多，自今年4月1日至5月15日止，一共偵測到超過1600起進入水域事件，再經過市府宣導與媒體的廣泛報導，自5月15日到11月底，偵測案件僅剩200多筆，大幅減少落水事件發生的可能性，台中市、台南市及高雄市政府均前來觀摩取經。

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「嘉義市政府利用既有技術，以創新的思維與異業的合作，成功打造出嶄新的水域治理模式，令人印象深刻」，台北市電腦商業同業公會總監陳守玉總監給予高度評價。

嘉義市府觀光新聞處表示，簡報中每一張照片或一段影片，都是成功搶救寶貴生命的真實紀錄，市府明年持續擴大水域監控範圍並提升蘭潭數位通訊的穩定性，持續升級蘭潭水域安全，打造優質觀光環境。（編輯：李淑華）1131215

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