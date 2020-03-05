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首頁 / 地方

雲林取消全縣性酒駕取締 各分局機動攔截稽查

最新更新：2020/03/05 18:20

（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）武漢肺炎疫情延燒，內政部暫時取消「全國性」酒測，雲林縣警察局考量每次全縣性酒駕勤務事前勤教屬群聚活動，因此跟進取消全縣性酒駕，由各分局安排勤務攔截稽查。

雲林縣警察局長顏旺盛告訴中央社記者，全縣性酒測事前勤教將跨多個分局和外勤隊，集結人數數十人，考量防疫期間減少群聚活動，因此全縣性酒駕專案暫緩，取消定點路檢。

顏旺盛強調，防疫期間法律無假期，呼籲民眾開車時安全第一，切勿酒駕，也叮囑各分局區視轄區易肇事路段和酒駕路段另安排勤務攔截稽查。

雲林縣警察局交通大隊因應防疫，規定當發現疑似酒駕的車輛再進行盤查，取消使用酒測棒，值勤員警先觀察過濾駕駛人有無酒容、酒氣味和言行舉止。

當員警發現駕駛疑似酒駕，再請駕駛人下車接受酒精測定器測試，使用酒測器測試時，須在受檢對象前拆封使用全新吹嘴，減少民眾疑慮。

雲林縣警察局交通大隊表示，每輛巡邏車皆配有消毒水，供員警隨時消毒。

內政部長徐國勇今天在立法院接受立委質詢時說，暫停「全國性」酒測，地方酒測繼續做；雲林縣警察局回應，待接到警政署正式公文後再決定是否恢復全縣性酒測。（編輯：黃世雅）1090305

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