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傳遞運動抗疫精神 單車環島先捐千份口罩乾洗手

最新更新：2020/03/07 14:01
彰師大EMBA孔明車隊進行單車環島，宣傳防疫理念，7日出發前捐贈口罩、乾洗手共1000份給彰化縣政府，由縣長王惠美（前右2）代表接受。中央社記者蕭博陽彰化縣攝　109年3月7日
彰師大EMBA孔明車隊進行單車環島，宣傳防疫理念，7日出發前捐贈口罩、乾洗手共1000份給彰化縣政府，由縣長王惠美（前右2）代表接受。中央社記者蕭博陽彰化縣攝　109年3月7日

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰師大EMBA孔明車隊今天到15日進行單車環島，除宣傳強健體魄、陽光抗菌等防疫理念，今天出發前也捐贈口罩、乾洗手共1000份給彰化縣政府，後續轉送社區關懷據點供長輩使用。

武漢肺炎疫情未歇，為宣傳運動強身是「抗疫」良方之一，國立彰化師範大學EMBA孔明車隊今年再次舉辦單車環島，同時出發前捐贈口罩、乾洗手共1000份給彰化縣政府社會處，後續提供社區關懷據點使用，縣長王惠美今天到場代表接受，並為環島騎士們加油打氣。

王惠美說，彰師大EMBA孔明車隊由一群充滿熱血與熱情的中小企業家組成，為期9天的環台之旅將車隊要強健體魄、陽光抗菌、環島傳愛、傳頌彰師大的精神傳遞全台，希望民眾多運動健身，一起度過疫情，也期望企業家發揮組隊環島團體戰精神，一起為台灣經濟打拚。

另外，埤頭鄉東螺溪畔木棉花盛開，鄉公所今天辦理親子健行暨攝影比賽，王惠美推薦說，正值武漢肺炎疫情，到戶外看木棉花是很好選擇，還有溪州鄉、芬園鄉黃花風鈴木也開得很漂亮，5月還有桐花，歡迎縣民多到戶外曬太陽、多運動，相信可增加免疫力。

埤頭鄉長杜懿彩表示，埤頭鄉有一條全國最長的木棉花道，每年3月花開得非常漂亮，為展現埤頭鄉木棉花道美麗風景及鄉親好客人情味，鄉公所舉辦活動，民眾健行全程可領福袋、餐券、摸彩券，攝影比賽27日截止收件，評選結果4月10日鄉公所官網公告。（編輯：陳俊碩）1090307

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