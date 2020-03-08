花蓮193縣道南濱段第2期拓寬工程動工

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮193縣道南濱段第2期拓寬工程今天動工，此路段銜接省道台11線進入東部海岸國家風景區，或銜接台11丙線進入花東縱谷，車流量大，拓寬後將紓解交通壅塞等問題。

花蓮縣政府投入新台幣逾9億元拓寬193縣道南濱段，總長5.2公里，其中17.3至19.84公里處第1期道路拓寬工程，已於去年10月底完工，台電也為配合桿線地下化；第2期17.3至22.5公里處，經費約6.3億元，今天動工，預計2年後完工。

花蓮縣政府表示，此計畫拓寬路線經過重要觀光景點，包括東大門夜市、太平洋公園、台開心農場、新天堂樂園等，且銜接省道台11線進入東部海岸國家風景區，或經由省道台11丙線接台9線進入花東縱谷國家風景區；北接海岸路、經由七星潭大橋至七星潭風景區，具觀光效益。

第2期拓寬工程為南濱路、南海4街交口往南到花蓮大橋，拓寬後路寬有30公尺，並增加左轉專用車道、機慢車道及人行道，加上配合電桿地下化，未來將可見總長逾5公里的「193縣道最美天際線」，夜間則成為「最美銀河公路」。

此外，此路段為重要交通要道及運輸道路，車流量大且大型車輛行駛頻繁，過去常有機慢車與砂石車爭道現象，安全性嚴重不足，路段拓寬後提升安全性與交通流量更順暢。

花蓮縣長徐榛蔚主持動工祈福儀式，她說，第1階段已完成南濱公園至南海4街的拓寬工程，現在將接續進行第2階段拓寬，其中工程最艱困之處，就是必須克服相關排水問題，未來希望拓寬後，能帶給用路人更方便快速的道路，減少交通壅塞等問題。（編輯：黃世雅）1090308