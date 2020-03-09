研擬觀光紓困 賴峰偉：權責範圍從寬從優認定

（中央社澎湖9日電）澎湖縣政府今天研議觀光產業紓困與振興方案，協助觀光產業渡過難關。澎湖縣長賴峰偉感謝觀光旅遊業者配合政府防疫，縣府在權責範圍內，將從寬、從優認定補助額度，照顧在地旅遊業者。

今天的縣務會議相關單位討論踴躍。旅遊處長陳美齡表示，下半年疫情穩定後，將配合中央各項振興觀光補助方案，爭取離島加碼國旅補助開拓旅客，並推出國際風箏節等系列活動帶動觀光人潮。

她說，交通部觀光局已核定對觀光產業衝擊相關紓困及振興方案，包括旅行業接待大陸觀光團提前離境補助措施、補助旅行業配合防疫政策停止出入團衍生作業成本、接待入境旅客地接旅行業紓困、協助觀光產業業者融資貸款、鼓勵觀光業者參加職能教育訓練、產業升級與服務轉型、提升旅客權益，並協助申請補助等。

財政處長鄭嘉薇表示，交通部規劃近新台幣200億元補助、紓困及振興方案，針對旅行業、旅宿業及觀光遊樂業（含民宿業）提供12億元經費；旅行業、觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業資本性融資最高3000萬，營運周轉金最高1000萬元。民宿業只要具備商業登記或稅籍登記，可貸款最高1000萬元、營運周轉金最高300萬元。

稅務局長曾慧香表示，娛樂稅、房屋稅已即時受理業者申請減免，另觀光旅館業、旅館業房屋稅及地價稅稅額，觀光局正研擬觀光旅館業、旅館業固定營運成本補貼方案。

建設處長許智富表示，經濟部規劃振興抵用券，將在民眾住宿後發放，分餐飲、夜市、商圈與藝文等4種類型，每房600元至800元，初步規劃採電子、紙本兩種方式並行，並開發App軟體供民眾及店家使用。

農漁局長陳晶卉指出，澎湖區漁會信用部推出農家綜合貸款、青年從農貸款、輔導漁業經營貸款、統一農（漁）貸等。農漁局也結合旅行業、餐飲、民宿、海洋文創業者、海洋文創業者、潛水業者及磯釣業者等，推廣漁村休閒漁業主題遊程。

賴峰偉表示，疫情持續上升趨勢，降低民眾旅遊意願，打擊觀光產業，縣府力挺觀光旅遊業者，對於業者提出的申請補助，在縣府權責範圍內將從寬認定，協助渡過困境。（編輯：孫承武）1090309