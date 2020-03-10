台中東區南區17日停水減壓20小時 9700戶受影響

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台水表示，台中市東區、南區部分區域將在17日上午9時起至18日上午5時止停水、減壓，共20小時，合計影響戶數9700戶，提醒民眾預先儲水。

為了配合「台中市綠川污水截流及環境復原計畫工程」，台水將進行管線遷移改接工程，台水今天發布新聞稿表示，部分地區將停水，以利截流設施設置。

台水說明，東區、南區部分區域將在17日上午9時起至18日上午5時止，停水、減壓計20小時，停水用戶數達200戶，9500戶水壓降低，合計影響9700戶。

停水區域為南區德義里，減壓地區包含南區的江川里、積善里、長春里、新榮里、城隍里、德義里、國光里與長榮里，東區則有東興里、振興里、新庄里。

台水也將設置7處臨時供水站，南區建成路與仁和路交叉口、復興園路與仁義街交叉口、第三市場和平街機車停車棚外、忠孝路111號對面、信義南街與國光路交叉口（醒修宮停車場）；東區則設在立德東街45-1號（南門福神祠）、互助街27號（新庄里辦公處旁）。

台水說明，提醒民眾預先儲水，另外，重新恢復供水後，位在自來水管線末端、大樓及地勢較高的地區，水壓需一段時間才可恢復正常，恢復正常供水時間會較延遲。（編輯：楊玫寧）1090310