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綠批紓困9箭全射歪如餵兔子豬肉 中市府將檢討

最新更新：2020/03/16 13:26
台中市議會民進黨團16日召開記者會，邀請商圈、餐飲、旅宿、遊覽車、旅行社5大產業代表提出防疫期間的困境，呼籲市府紓困9箭應命中紅心，給予需要的補助。中央社記者趙麗妍攝　109年3月16日
台中市議會民進黨團16日召開記者會，邀請商圈、餐飲、旅宿、遊覽車、旅行社5大產業代表提出防疫期間的困境，呼籲市府紓困9箭應命中紅心，給予需要的補助。中央社記者趙麗妍攝　109年3月16日

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市議會民進黨團今天痛批，市府紓困9箭全射歪，不能先射箭再畫靶，業者也表示「你餵兔子豬肉，他也不會感謝你」，市府則說，會針對業界需求進行滾動式調整。

台中市議會民進黨團今天召開記者會，並邀請商圈、餐飲、旅宿、遊覽車、旅行社五大產業代表，提出防疫期間遇到的困境，並呼籲市府在疫情紓困期間別打混，請命中紅心給予需要的補助。

民進黨團副書記長、市議員黃守達憂心，市府的防疫紓困配套是否又跟空污防治一樣一事無成，且中央已確立新台幣600億元的紓困預算，盼市府將資源做最有效利用。

民進黨市議員王立任質疑，市府的紓困9箭中，完全沒有藝文方面的救助跟補貼；議員邱素貞則指出，紓困方案包括市場攤商租金8折，但仍挨批「無感」。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌說，補助都是給屋主，但屋主不一定會給承租的旅宿業減租，希望直接補助承租業者。

台中市商圈聯誼會總召陳瑛宗也表示，商圈需要的是振興，自由路商圈人潮自2月起就呈現斷軌式的中斷，「大家要撐也不知道要撐到何時」。

台中市遊覽車客運商業同業公會理事長張治本批評，市府應找需要紓困的人來協商，紓困的9隻箭只要有1隻有效，也比射9隻空心箭好，「你餵兔子豬肉，他也不會感謝你」。

台中市旅行同業公會理事長林慶透露，1月至今完全無收入，旅行業堪稱零業績，業者曾含淚度過SARS，近年來又經歷華航、長榮的罷工事件，共體時艱，現在若無現金周轉，面臨大危機快撐不住了。

對此，市府觀旅局長林筱淇表示，已和農業局協商，承租農漁會公有建物部分，租金繳納將延期3至6個月。

台中市經發局副局長李逸安表示，租金打折措施會持續下去，並已成立資金紓困的單一窗口，需要資金貸款的人可以來申貸，青年創業貸款最高可到100萬元，公司行號可到500萬元。（編輯：洪學廣）1090316

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